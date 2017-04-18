Koralspor’un iki sporcusu Antalya’da esti

Gölcük’te Uzakdoğu sporlarında faaliyet gösteren Koralspor başarıya doymuyor.

6-9 Nisan tarihleri arasında Antalya Belek’te yapılan 2.Uluslararası Kıckboks Open Şampiyonası’nda Koralspor’un iki sporcusu şampiyon oldu. 60 kiloda Semih Akdoğan ile 90 kiloda Kadir Yıldırım bütün rakiplerini geçerek altın madalya kazandılar. 16 ülkeden yaklaşık 1000 sporcunun katılımı ile yapılan önemli şampiyonada Koralspor’un elde ettiği başarı büyük gurur ve mutluluk yaşattı.

DOĞAN DESTEK İSTEDİ

Koralspor’un antrenörü Yaşar Doğan, “Hiçbir maddi destek almadan gittiğimiz uluslararası şampiyonada iki sporcumun şampiyon olması bizi çok mutlu etti ve gururlandırdı. Maddi sıkıntı yüzünden birçok sporcumuzu buraya getiremedik ama gelen iki sporcum aslanlar gibi mücadele ettiler. Bizim amacımız gençleri spora teşvik etmek, kötü alışkanlıklardan uzak tutmak. Bizlere destek verilirse daha büyük başarılara imza atacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

ÇİNTİMAR’A ZİYARET

Bu arada şampiyona dönüşü Koralspor antrenörü Yaşar Doğan ve iki şampiyon Semih Akdoğan ile Kadir Yıldırım Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar’ı makamında ziyaret ederek kazandıkları kupaları götürdüler. Çintimar iki sporcuyu ve antrenörü kutladı, yeni başarılar için söz aldı.