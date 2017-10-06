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KORDSA’dan eleman duyurusu 

KORDSA’dan eleman duyurusu 

İlimizdeki büyük sanayi kuruluşlarından Kordsa Teknik Tekstil İzmit Fabrikası üretim işçileri alacağını duyurdu.

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Meslek yüksekokulu, teknik, meslek lisesi veya düz lise mezunu adayların Kariyer Net üzerinden  “Kordsa teknik tekstil üretim işçisi” ilanına başvurması isteniyor. 

VARDİYALI ÇALIŞACAK

Kordsa alacağı elemanlarla ilgili fazla şart ortaya koymadı. İzmit tesisleri servis güzergahında yaşıyor olmak, vardiyalı çalışma konusunda engeli bulunmamak aranan şartlar. 
 

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