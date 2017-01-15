Kore Gazisi hayatını kaybetti

Kore Gazisi Nejlet Edil (85) hayatını kaybetti.

İzmit Yenidoğan Mahallesi Tarih Sokak No:11’de ikamet eden 4 çocuk babası Kore Gazisi Nejlet Edil (85) yaşlılığa bağlı nedenlerden dolayı vefat etti. Edil, yaklaşık 1 hafta önce rahatsızlanarak Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.Kore gazisi yaşama tutunamayarak hayatını kaybetti.

Nejlet Edil’in cenazesi bugün öğle namazını müteakip Yenidoğan Yeşil Camii'nde kılınacak namazın ardından Kent Mezarlığı'nda defnedilecek.

Kerim YAVUZ