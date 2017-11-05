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Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Derince Yavuz Sultan Mahallesi Şelale Sokak No:6’da oturan SEKA emeklisi, Kore Gazisi Mehmet Aktop(85) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.

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3 çocuk babası olan Mehmet Aktop’un cenazesi Fevziye Camii'nden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.

Kerim YAVUZ

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