Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
Derince Yavuz Sultan Mahallesi Şelale Sokak No:6’da oturan SEKA emeklisi, Kore Gazisi Mehmet Aktop(85) kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti.
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3 çocuk babası olan Mehmet Aktop’un cenazesi Fevziye Camii'nden alınarak Bağçeşme Mezarlığında toprağa verildi.
Kerim YAVUZ
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Etiketler : Mehmet Aktop, vefat
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