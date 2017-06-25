  • BIST 99.639
  • Altın 141,794
  • Dolar 3,5028
  • Euro 3,9236
  • Kocaeli 28 °C

Körfez, bayramlaştı

»
Körfez, bayramlaştı
Körfez’de geleneksel hale gelen Kent Bayramlaşması’nın adresi, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’ydi. Konuşmalarda da birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Körfez Kaymakamlığı, Körfez Belediyesi ve Kent Konseyi’nin birlikte düzenlediği geleneksel Kent Bayramlaşması, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.  Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Başkan Yardımcıları, Körfez Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, askeri erkan, AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem ve siyasi parti temsilcileri, dernek ve STK’ların yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katılım gösterdi.

BİRLİK VURGUSU

Davetliler hep birlikte kahvaltı yaparken, ilk konuşmayı Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran gerçekleştirdi. Başkan Baran, “11 ayın sultanı Ramazan’ı geri bıraktık. Bu Ramazan Bayramının bütün İslam alemlerinde coşkusu bir şekilde kutlanmasını ve mazlumların yüzlerinin gülmesini temenni ediyoruz. Ülkemizin ve İslam aleminin üzerine oynan oyunları görüyoruz. Ama burada olduğu gibi milletçe bir olduğumuz zaman, asla ve asla bu oyunlara boyun eğmeyeceğiz” ifadelerini kullandı.

BAYRAM HAVASINDA

Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can ise Ramazan Bayramı’nın tüm İslam alemine huzur ve barış getirmesini temenni ederek, "Güzel bir ay idrak ettik. Ramazan ayı boyunca kaynaşma ve dayanışmanın en güzel örnekleri sergilendi. Vatandaşlarımızla aynı sofrada iftar açtık. Her günümüz inşallah bayram havasında geçer" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar tek tek bayramlaştı.

Bu haber toplam 161 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Vali Aksoy, hem bayramlaştı hem vedalaştı25 Haziran 2017 Pazar 12:26
  • Büyükakın’dan veda ziyaretleri25 Haziran 2017 Pazar 12:22
  • Petrol İş Şube Başkanı Akduman:“Bayramı buruk yaşıyoruz”25 Haziran 2017 Pazar 12:18
  • Kocaeli'nin dört bir yanı ağaçlandı25 Haziran 2017 Pazar 12:03
  • KOSKEM bayramda görev başında25 Haziran 2017 Pazar 11:52
  • Büyük Ada ve Mehtap turları başlıyor25 Haziran 2017 Pazar 11:17
  • Karaosmanoğlu, “Küçükler sevilsin, büyükler sevinsin”25 Haziran 2017 Pazar 10:27
  • TV 41’den Bayram atağı25 Haziran 2017 Pazar 09:10
  • Tüm ekipler bayramda görev başında25 Haziran 2017 Pazar 00:43
  • Bayram mesajları - Ramazan Bayramı kutlama mesajları24 Haziran 2017 Cumartesi 23:30
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti