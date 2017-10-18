Körfez Belediyesi köylere fırın yapıyor
Körfez Belediyesi, köylerdeki yaşam standartlarını yükseltmeye devam ediyor. Son olarak köylerde yeni köy fırını yapımı için ekipler çalışma başlattı
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Körfez Belediyesi, köylerde yaptığı köy fırınlara yenilerini eklemeye devam ediyor. Fen İşleri Müdürlüğü tarafından yapılacak olan köy fırınlarının inşası Sipahiler, Kadıköy ve Himmetli Köy’ünde devam ediyor. Vatandaşların gönül rahatlığıyla ortaklaşa kullanabileceği fırınlarda el yapımı ekmekler, yöresel yemekler yapılıyor.
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