Körfez Belediyesi meclisi toplandı

Körfez Belediyesi Şubat ayı olağan meclis toplantısı yapıldı.

Meclis toplantı salonunda, Belediye Başkanı İsmail Baran başkanlığındaki toplantı, yoklama yapılması ve bir önceki aya ait karar özetinin oylanması ile başladı.

Toplantıda, Hereke, Barbaros ve Hacıosman Mahallelerindeki imar değişiklikleri, ilçedeki parklara isim verilmesi, zabıta ve güvenlik hizmet alımının yetkilendirilmesi, zabıta personelinin fazla çalışma ücretlerinin tespiti maddeleri oy çokluğu ile kabul edildi. Dilek ve temenniler bölümünde de meclis üyelerinin soruları ve önerileri dinlendi.

Binali Aslan