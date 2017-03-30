Körfez Belediyesi personeli kan verdi

Körfez Belediyesi, kan bağışı konusundaki duyarlığını bir kez daha ortaya koydu. ‘Kan bağışı toplumsal bir duyarlılıktır’ diyen çalışanlar, hem kan verdi hem de vatandaşlara çağrıda bulundu.

Körfez Belediyesi ve Türk Kızılayı iş birliği ile örnek bir çalışmaya daha imza atıldı. Belediye Hizmet Binası önüne gelen Kan Bağışı Aracı, gün boyu hem belediye personelinin hem de vatandaşların kan bağışı kabul etti. Kan bağışı kampanyası kampanyasına ilk katılanlar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Selattin Kabadayıoğlu ve birim müdürleri oldu.

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Duyarlı personel kan verirken, vatandaşlara da çağrıda bulundu. “Kan bağışı süreklidir ve büyük bir ihtiyaçtır” diyen Körfez Belediyesi personelleri, “Bugün kana ihtiyacımız olmayabilir. Ama bir dakika sonra bir bakarsınız ki sizin ya da sevdiğiniz birinin kana ihtiyacı olabilir. O yüzden kan bağışı önemlidir. Aslında kan değil, can veriyoruz. Bunun önemini en güzel bu sözler anlatır” ifadelerini kullandı. Kızılay personeli ise Körfez Belediyesi çalışanlarına duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.