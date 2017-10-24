Körfez Belediyesi’nden eğitime 10 milyon liralık yatırım

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran'ın talimatı doğrultusunda Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri eğitim kurumlarına verdiği desteği aralıksız sürdürüyor. Okulların ihtiyaçları doğrultusunda yürütülen çalışmalar kapsamında; Hereke Nuh Çimento Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde boyama faaliyeti yürüttü.

Okulun dış cephesi boyanırken, öğrencilerin eğitim gördüğü sınıflar da elden geçirildi ve daha kullanışlı hale getirildi. Körfez Belediyesi yetkilileri, eğitime sadece bu yıl 10 milyon liralık yatırım yapıldığını belirterek, okullar tarafından kendilerine iletilen ihtiyaçlara tek tek cevap verildiği belirtildi.