Körfez Belediyesi’nden köylerdeki kamu binalarına tadilat desteği
Körfez Belediyesi ekipleri, köylerde yer alan kamu binalarında iyileştirme çalışması başlattı.
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Körfez Belediyesi, ilçedeki tüm kamu kurumlarına verdiği desteği, okullar, ibadethaneler ve derneklere de sürdürmeye devam ediyor. Bu doğrultuda tadilat taleplerine tek tek cevap veren Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak köylerde yer alan ibadethane ve imam evleri için tadilat çalışması başlattı. Boya ve küçük tadilatların yapıldığı binalar en güzel haliyle teslim edilirken, muhtarlar ve köyde yaşayan vatandaşlar Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve ekibine teşekkür etti.
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