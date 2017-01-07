Körfez Belediyesi’nin 2017 bütçesi: 230 milyon TL

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, STK buluşmalarında 2016 yılında 191 milyon TL bütçe gerçekleştirdiklerini ve 60 milyonluk TL yatırım yaptıklarını söyledi.

Öte yandan 2017 yılında yapılacak yatırımlarım bütçesini de açıklayan Baran, “2017 yılı için 230 milyonluk bütçe ayırdık. 120 milyonu ise sadece yatırımlar için ayırdık” dedi.

GENİŞ KATILIM

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran bugün Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde sivil toplum kuruluşları buluşmasını gerçekleştirdi. Körfez İlçesi muhtarları, dernek ve oda başkanlarının yoğun katılım sağladığı programda Körfez İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı’da yer aldı.

BİR BİR ÇÖZÜYORUZ

İsmail Baran, “Körfezi hak ettiği yere getirelim diye istişare yapıyoruz. İlçemiz çok daha iyilerini hak ediyor. Bütün sorunları bir bir çözüyoruz. Körfez’in dününden gelen sorunları var. 2023 hedefine giderken ulaşmamız gereken hedeflerimiz var Daha huzurlu ve yaşanabilir bir kenti hayal ediyoruz. Bu çok zor bir olay değil. El ele verirsek Körfez’i cennete çevirebiliriz. Her zaman halkımızla iç, içe gönül gönüleyiz. Kenti beraber yönetelim anlayışında halkın vereceği fikirler bizim için çok önemlidir” dedi.

KIYAMETE KADAR KARDEŞ

İlçede eksiklerin olduğunu söyleyen Baran, “İlçemizde her şey tamamlandı demiyoruz. Ama çok büyük sorunları çözdük. Çözmeye de devam ediyoruz. Bu kadar çok kar yağışını daha önce görmedim. İlimtepe’de çok var. Geçen hafta enerji bakanımızla hatlarımızı gezdik. Bir anda bu kadar büyük arızanın oluşması mümkün değil. Sabotaj ihtimali olduğunu işaret etti. Ana halterlerde kablolarının kesildiğini biliyoruz. Zalimler bu milletin huzurunu istemese de binlerce yıl kardeş kardeş yaşayan bu millet kıyamete kadar kardeş kalacaktır” şeklinde konuştu. HERKES

VATANDAN SORUNLU

Baran şunları söyledi: “Aramızda nifak ve şeytanları sokmayacağız. Vatan savunmasında verdiğimiz tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Vatan için herkes kendini sorumlu bilmeli. Sadece kaymakam değil, belediye başkanı değil hepimiz sorumluyuz. Bölgemizde vatan haini varsa açığa çıkartmak hepimizin görevidir. 15 Temmuz’dan sonra ülkemize dış güçlerin açık saldırı yaptığını görmekteyiz. Ülkemize saldıranlar açık açık ortada. Düşmanımız daha fazla. Vatanımıza çok daha sıkı sıkı sarılmalıyız. Ekonomiyi arttırmak için dövizlerimiz bozdurmalıyız. Evlatlarımızı vatan, millet, bayrak, Allah ve peygamber sevgisiyle yetiştirmeliyiz”

2016 YILINDA 191 MİLYON TL BÜTÇE

Bütçe için rakam veren Baran, “32 aylık süre boyunca ilçemizde büyük projeler gerçekleştiriyoruz. İlçemizin kronikleşmiş birçok sorunu var. Devlet hastanesi eksiği var, ona el attık. 630 metre karelik bir devlet hastanesi yapıyoruz. İlçemizde bir fakülte yoktu. O da yapılıyor. İlimtepe alışveriş kültür merkezimiz ve spor salonunun temelinin 2017’de atacağız. 2016 yılında 191 milyon TL bütçe gerçekleştirdik. 60 milyonluk yatırım yaptık. 2017 yılında yapılacak yatırımlar için 230 milyonluk bütçe ayırdık. 120 milyonu ise sadece yatırımlar için ayırdık” açıklamasında bulundu.

Çiğdem Armağan