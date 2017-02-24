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Körfez Beşir Derneği yardımlarda hız kesmiyor

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Körfez Beşir Derneği yardımlarda hız kesmiyor
Yardıma muhtaç ailelere insani yardım ulaştırmaya devam eden Beşir Derneği Körfez Temsilciliği, Halep yardım tırı gönderirken Körfez’de bulunan Suriyeli ailelere de gıda yardımı yaptı.

Ayrıca derneğin “Paylaşım Noktasından” her ay 85 aile alışverişini ücretsiz yapıyor.

Ülkelerinde olan iç savaş yüzünden yurtlarını terk eden, Suriyeli misafirlerimize Beşir Derneği sahip çıkmaya devam ediyor. Beşir Derneği Körfez Temsilciliği Suriye halkıyla iç içe olmanın mutluluğu ve paylaşmanın hazzı ile bu yıl da organize olarak ihtiyaç sahibi 125 aileye gıda yardımında bulundu. Yapılan bu faaliyetlerle alakalı açıklama yapan Beşir Derneği Körfez temsilcisi Burhan Dursun; “Bu faaliyetlerin sevgiye, hoşgörüye, kardeşliğe ve muhabbete vesile olmasını temenni ediyorum. Beşir Derneği’nde gönüllü olanlara, tüm hayırsever vatandaşlarımıza ve bize destek olan herkese teşekkür ederim.” açıklamasını yaptı.

Beşir Derneği Körfez Temsilciliği, derneğe müracaat eden ve evlerinde yapılan tespitle ihtiyaçları belirlenen ailelere de düzenli bir şekilde yardım etmeye devam ediyor. Her ay paylaşım noktasından ücretsiz alış verişini yapan aileler, bu imkânı sağlayan hayırseverlere dua ediyorlar. Yapılan bu faaliyetle ilgili açıklama yapan Beşir Derneği Körfez Temsilcisi Burhan Dursun ''Tespitini yaptığımız yardıma muhtaç ailelerimiz her ay gelip paylaşım noktamızdan alış verişlerini yapıyorlar. İhtiyaç duydukları ürünleri almanın mutluluğunu yaşıyorlar. Bizler bu hayırlara vesile oluyoruz. Asıl hayır sahibi sponsorlarımıza, teşekkür ediyorum.” dedi.

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