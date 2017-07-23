Körfez, bir haftadır Hakan’ı vermedi

Denize düşen ikisi çocuk 4 kişiden Şerafettin Küçükyaşar hayatını kaybetmişti. Aynı olayda denize düşen Hakan Uzel(35) bir haftadır süren aramalara rağmen bulunamadı.
ARAMALAR SÜRÜYOR
Hem itfaiye, hem sahil güvenlik ekipleri, artık yaşamından umut kesilen Hakan Uzel’i denizde ve Körfez kıyılarında aramaya devam ediyorlar. İzmit, Derince, Körfez, Gölcük, Başiskele sahillerinde devam eden aramalardan bir haftadır sonuç alınamadı.
Kerim YAVUZ
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