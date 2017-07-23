Körfez, bir haftadır Hakan’ı vermedi

Geçen hafta pazar günü akşam saatlerinde bir grup amatör balıkçı, fiber tekne ile Körfez’e açılmış, Seka Park önlerinde tekne alabora olmuştu.

Denize düşen ikisi çocuk 4 kişiden Şerafettin Küçükyaşar hayatını kaybetmişti. Aynı olayda denize düşen Hakan Uzel(35) bir haftadır süren aramalara rağmen bulunamadı.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Hem itfaiye, hem sahil güvenlik ekipleri, artık yaşamından umut kesilen Hakan Uzel’i denizde ve Körfez kıyılarında aramaya devam ediyorlar. İzmit, Derince, Körfez, Gölcük, Başiskele sahillerinde devam eden aramalardan bir haftadır sonuç alınamadı.

Kerim YAVUZ