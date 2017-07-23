  • BIST 106.843
  • Altın 142,689
  • Dolar 3,5367
  • Euro 4,1209
  • Kocaeli 20 °C

Körfez, bir haftadır Hakan’ı vermedi

»
Körfez, bir haftadır Hakan’ı vermedi
Geçen hafta pazar günü akşam saatlerinde bir grup amatör balıkçı, fiber tekne ile Körfez’e açılmış, Seka Park önlerinde tekne alabora olmuştu.

Denize düşen ikisi çocuk 4 kişiden Şerafettin Küçükyaşar hayatını kaybetmişti. Aynı olayda denize düşen Hakan Uzel(35) bir haftadır süren aramalara rağmen bulunamadı.

ARAMALAR SÜRÜYOR

Hem itfaiye, hem sahil güvenlik ekipleri, artık yaşamından umut kesilen Hakan Uzel’i denizde ve Körfez kıyılarında aramaya devam ediyorlar. İzmit, Derince, Körfez, Gölcük, Başiskele sahillerinde devam eden aramalardan bir haftadır sonuç alınamadı.

Kerim YAVUZ

Bu haber toplam 255 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kızgın ağabey atölyeyi yakmaya kalktı22 Temmuz 2017 Cumartesi 09:57
  • Otobüsteki askerleri darp eden zanlılar hakkında karar21 Temmuz 2017 Cuma 21:05
  • Kandıra sahillerindeki izinsiz şezlonglar toplandı21 Temmuz 2017 Cuma 17:38
  • Askerleri darp eden 10 kişi adliyeye sevk edildi21 Temmuz 2017 Cuma 16:58
  • Masaj salonuna fuhuş operasyonu21 Temmuz 2017 Cuma 16:57
  • Fuhuş için gitti, gasp edildi21 Temmuz 2017 Cuma 15:54
  • Dondurma almaya giderken yaralandılar21 Temmuz 2017 Cuma 15:36
  • Hurdacılara polis baskını21 Temmuz 2017 Cuma 14:42
  • Çarşı izininden dönen askerlere darp iddiası21 Temmuz 2017 Cuma 14:10
  • FETÖ elebaşı Gülen'in akrabası Kocaeli'de yargılanıyor21 Temmuz 2017 Cuma 12:49
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti