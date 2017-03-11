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Körfez çiçek açacak

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Körfez çiçek açacak
Körfez Belediyesi, bu yıl içerisinde Körfez’in cadde ve sokaklarına 250 bin adet çiçek dikecek. 

Körfez genelinde çok sayıda park ve yeşil alana sahip olan Körfez Belediyesi, dikilecek mevsimlik çiçeklerin üretimini Çamlıtepe Mahallesi’nde bulunan Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nün fidanlığında gerçekleştiriyor. Ekipler, cadde ve sokaklar dışında kamu kurum ve kuruluşlarının çevresini de çiçeklerle süsleyecek.

Öte yandan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da yapılan uygulamayı yakından takip ederek, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgiler aldı.

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