Körfez çocuk korosu çalışmalarına başladı

Körfez Belediyesi tarafından faaliyete geçirilen çocuk korosu çalışmalarına başladı.

Körfez Belediyesi Çocuk Korosu eğitmen Hülya Eker gözetmenliğinde eğitimlerine başladı. Velilerin de katılımıyla Tütünçiftlik Kültür Merkezinde gerçekleştirilen çalışmada, renkli görüntüler ortaya çıktı. İlk günkü eğitim, piyanist Murat Kiremitçi eşliğinde 33 çocuğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çocuk korosuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Çocuklarımız kurumumuz çatısı altında bir araya gelerek kaynaşıyor, temel müzik eğitimi alma imkanı sağlıyor. Her zaman ifade ettiğimiz gibi sanatın kalbi Körfez’de atmaya devam ediyor. Bu tür etkinlikler, çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan da uzaklaştırıyor. Türk Halk ve Türk Sanat Müziği koromuzun ardından çocuk koromuzun da kurulması bizleri mutlu etti. Ortaya konulan bu başarılı çalışmalar sonucunda, örnek bir ilçe olduk” dedi.