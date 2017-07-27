Körfez GB altyapıda start verdi

Körfez Belediyesi’nin bünyesinde kurulan, son iki yıldır da küçük yaş gruplarında müsabakalara katılan Körfez GB, yaz döneminde futbol okulu çalışmalarına başlattı.

Kırmızı-Beyazlı ekibin futbol okulu çalışmaları 95 Evler’de bulunan Akay Çim Halı ve Alpaslan Türkeş Stadı yanında bulunan Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor.

FUTBOL OKULU ÜCRETSİZ

Körfez Belediyesi bünyesinde açılan yaz futbol okulunda çalışmalar başladı. Futbol okulu çalışmaları 95 Evler’de bulunan Akay Çim Halı ile Alpaslan Türkeş Stadı’nın yanında bulunan Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri’nde yapılıyor. 2006, 2007 ile 2008 arası doğumluların katıldığı yaz okulu çalışmalarında ücret alınmıyor. Yaş gruplarına göre çalışmalar iki halı sahada gerçekleştiriliyor. Cumartesi-Pazar hariç, haftanın her günü çalışma var.

TECRÜBELİ TEKNİK ADAMLAR

Körfez GB bünyesinde görev alan teknik adamlar futbol okulunda eğitici olarak çalışıyor. Erdoğan Koç’un Koordinatörlüğünü yaptığı teknik ekipte 95 Evler Akay Çim Halı Tesisleri’nde Hamza Alyılmaz, Haluk Kaya ve Onur Sönmez, Körfez Belediyesi Tesisleri’nde ise Tuncay Budakin ve Yenal Aldırmaz görev yapıyor. Altyapı Koordinatörü Erdoğan Koç, “Her yıl olduğu gibi bu dönemde yaz okullarına çok büyük ilgi var. Kayıtlarımız devam ediyor” dedi.

