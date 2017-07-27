  • BIST 108.394
  • Altın 142,809
  • Dolar 3,5301
  • Euro 4,1252
  • Kocaeli 31 °C

Körfez GB altyapıda start verdi

»
Körfez GB altyapıda start verdi
Körfez Belediyesi’nin bünyesinde kurulan, son iki yıldır da küçük yaş gruplarında müsabakalara katılan Körfez GB, yaz döneminde futbol okulu çalışmalarına başlattı.

Kırmızı-Beyazlı ekibin futbol okulu çalışmaları 95 Evler’de bulunan Akay Çim Halı ve Alpaslan Türkeş Stadı yanında bulunan Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri’nde gerçekleştiriliyor.

FUTBOL OKULU ÜCRETSİZ
Körfez Belediyesi bünyesinde açılan yaz futbol okulunda çalışmalar başladı. Futbol okulu çalışmaları 95 Evler’de bulunan Akay Çim Halı ile Alpaslan Türkeş Stadı’nın yanında bulunan Körfez Belediyesi Çim Halı Tesisleri’nde yapılıyor. 2006, 2007 ile 2008 arası doğumluların katıldığı yaz okulu çalışmalarında ücret alınmıyor. Yaş gruplarına göre çalışmalar iki halı sahada gerçekleştiriliyor. Cumartesi-Pazar hariç, haftanın her günü çalışma var.

TECRÜBELİ TEKNİK ADAMLAR
Körfez GB bünyesinde görev alan teknik adamlar futbol okulunda eğitici olarak çalışıyor. Erdoğan Koç’un Koordinatörlüğünü yaptığı teknik ekipte 95 Evler Akay Çim Halı Tesisleri’nde Hamza Alyılmaz, Haluk Kaya ve Onur Sönmez, Körfez Belediyesi Tesisleri’nde ise Tuncay Budakin ve Yenal Aldırmaz görev yapıyor. Altyapı Koordinatörü Erdoğan Koç, “Her yıl olduğu gibi bu dönemde yaz okullarına çok büyük ilgi var. Kayıtlarımız devam ediyor” dedi.
 

Bu haber toplam 92 defa okunmuştur
Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gölcüklü Hakan Göztepe’de27 Temmuz 2017 Perşembe 17:00
  • Çınarlıspor altyapısında yeni dönem27 Temmuz 2017 Perşembe 16:58
  • Körfez GB altyapıda start verdi27 Temmuz 2017 Perşembe 16:55
  • Suadiyespor, Coşkun ve Barış’ı aldı27 Temmuz 2017 Perşembe 16:54
  • Seka Doğanspor Arslan’a emanet27 Temmuz 2017 Perşembe 16:50
  • VIP kombine satışı yapılacak27 Temmuz 2017 Perşembe 16:20
  • Doğantepespor seçme yapacak27 Temmuz 2017 Perşembe 16:15
  • Kağıtsporlu yıldız judocular Türkiye Şampiyonası’nda fırtına gibi esti27 Temmuz 2017 Perşembe 13:00
  • Kocaelispor, Bolu’da26 Temmuz 2017 Çarşamba 19:07
  • Bozdemir yine birinci26 Temmuz 2017 Çarşamba 18:55
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti