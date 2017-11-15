Körfez GB ve H.Yıldız  hata istemiyor

6 MAÇ OYNANACAK

U-14 Ligi’nde son haftalar yaklaşırken, takımların Play – Off hattı içerisinde yer alma yarışı da iyice artmış durumda. C Grubu’nda Play-Off yarışı yapan, üçüncü sırada yer alan 29 puanlı Körfez Gençlerbirliği, Esentepe Stadı’nda 19.15’te İzmit Belediyespor ile karşılaşırken, aynı puana sahip Hereke Yıldızspor da 19.30’da Hereke Erkin Akkaş Stadı’nda Körfez İlçesi Birlik ile karşılaşacak. İki takımda hata yapmak istemiyor, maçlarını kayıpsız geçmeyi hedefliyorlar.

41 FK, İZMİT FK’YI YENDİ

U-14 Ligi’nde önceki günde maçlar vardı. A Grubu’nda Play-Off yarışı yapan 41 FK, İzmit FK’yı farklı skorla yendi, maç fazlasıyla üçüncü sıraya yükseldi. Bu grupta zirve yarışı yapan Kocaeli Birlikspor da önceki akşam oynadığı maçta Yavuzspor’u 12-0 gibi farklı skorla geçti, lider Belediye Derincespor’u takibe devam etti. E Grubu’na dahil maçlarda da Harb-İşspor ile Gölcükspor rakiplerine üstünlük sağladı.

