Körfez GB’de Tuğul ve Tokoğlu ayrıldı

Son yıllarda altyapıda yaptığı müthiş atakla dikkat çeken Körfez GB, teknik kadrosunda değişime gidiyor. Kırmızı-Beyazlı ekipte, altyapıda görev yapan Engin Tuğul ve Ekin Tokoğlu ile yollar ayrıldı.

TEŞEKKÜR ETTİLER

Yaklaşık bir yıldır Körfez GB altyapısında teknik adam olarak görev yapan, ilimizde de bir çok takımda kalecilik yapan Engin Tuğul ile Suadiyespor’u çalıştıran Ekin Tokoğlu görevlerinden ayrıldı. İki teknik adamda sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamalarda görevde bulundukları süre içinde kendilerine yardımcı olanlara teşekkür ettiler. Tuğul, “Görev yaptığımız süre içinde bana yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra ki yıllarda Körfez GB’ye başarılar diliyorum” dedi.