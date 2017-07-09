Körfez GB’de Tuğul ve Tokoğlu ayrıldı

TEŞEKKÜR ETTİLER
Yaklaşık bir yıldır Körfez GB altyapısında teknik adam olarak görev yapan, ilimizde de bir çok takımda kalecilik yapan Engin Tuğul ile Suadiyespor’u çalıştıran Ekin Tokoğlu görevlerinden ayrıldı. İki teknik adamda sosyal medya hesabından yaptıkları açıklamalarda görevde bulundukları süre içinde kendilerine yardımcı olanlara teşekkür ettiler. Tuğul, “Görev yaptığımız süre içinde bana yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Bundan sonra ki yıllarda Körfez GB’ye başarılar diliyorum” dedi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.