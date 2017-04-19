Körfez gişelerinde korkulu anlar! Alev alev yandı, trafik durdu

Körfez'de TIR'ın dorsesinin lastikleri tutuştu. Sürücü çekiciyi dorseden ayırırken, itfaiye ekipleri yanan lastikleri söndürdü.

Olay bugün öğle saatlerinde, TEM Otoyolu Körfez Çamlıtepe mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Niyazi İp idaresindeki 41 B 2223 plakalı TIR'ın dorsesinin lastikleri tutuştu. Niyazi İp lastiklerden duman yükseldiğini görünce aracı yolun kenarına çekerek, çekiciyi dorseden ayırdı. Niyazi İp'in yardım istemesi üzerine itfaiye ekipleri hızla olay yerine geldi. İtfaiye ekipleri lastikleri söndürerek yangının büyümesine engel oldu. Yangın nedeniyle bir süre trafik durdu.