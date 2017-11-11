Körfez İlçe ile D. Birlik birbirini yaktı: 0-0

Lider Kocaeli Gençspor ile üçüncü Körfez Gençlerbirliği arasında oynanan, zor geçmesi beklenen maçı Kocaeli Gençspor 7-0 kazanarak liderlik yolunda hata yapmadı. İkinci Derince Birlikspor ise dördüncü sıradaki Körfez İlçesi Birlik ile karşılaştı. 0-0 biten maçta Derince Birlikspor lider olma yolunda ağır bir yara alırken, Körfez İlçesi Birlik’te üçüncülük şansını tepmiş oldu.

U-14 LİGİ TOPLU SONUÇLAR:

Y. Serdarspor: 0 – 41 FK: 9

İzmit FK: 0 – Yeşilovaspor: 5

Gençspor: 7 – Körfez GB: 0

Çayırtepe Gençlik: 6 – İlimtepe FK: 1

Kavaklıspor: 0 – Kartepe BLD: 11

BLD Derince: 5 – Çamlıtepespor: 0

Körfez İlçesi Birlik: 0 – Derince Birlik: 0

Gebzespor: 2 – Dilovası BLD: 0

Mustafapaşaspor: 0 – Trakyaspor: 3