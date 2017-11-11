Körfez İlçe ile D. Birlik birbirini yaktı: 0-0
U-14 Ligi C Grubu’nda ilk dört sıranın birbirleri ile karşılaştığı haftada çarpıcı sonuçlar alındı.
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Lider Kocaeli Gençspor ile üçüncü Körfez Gençlerbirliği arasında oynanan, zor geçmesi beklenen maçı Kocaeli Gençspor 7-0 kazanarak liderlik yolunda hata yapmadı. İkinci Derince Birlikspor ise dördüncü sıradaki Körfez İlçesi Birlik ile karşılaştı. 0-0 biten maçta Derince Birlikspor lider olma yolunda ağır bir yara alırken, Körfez İlçesi Birlik’te üçüncülük şansını tepmiş oldu.
U-14 LİGİ TOPLU SONUÇLAR:
Y. Serdarspor: 0 – 41 FK: 9
İzmit FK: 0 – Yeşilovaspor: 5
Gençspor: 7 – Körfez GB: 0
Çayırtepe Gençlik: 6 – İlimtepe FK: 1
Kavaklıspor: 0 – Kartepe BLD: 11
BLD Derince: 5 – Çamlıtepespor: 0
Körfez İlçesi Birlik: 0 – Derince Birlik: 0
Gebzespor: 2 – Dilovası BLD: 0
Mustafapaşaspor: 0 – Trakyaspor: 3
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Etiketler : Kocaeli Gençspor, Körfez Gençlerbirliği
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