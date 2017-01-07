AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem, yönetimiyle birlikte Körfez ilçede mahalle gezilerini aksatmadan sürdürüyor.

Çeşitli platformlarda takibi sürdüren Badem, ilimize gelen Kocaeli milletvetkillerini de programlara davet ederek, katılımlarını sağlıyor.

Parti programlarına milletvekilleri de yoğun katılım sağlarken, Osman Badem önderliğinde gerçekleştirilen “Körfez güne sabah namazıyla başlıyor” ve “Körfez ilçe kocaman bir aile” projeleri de aksatmadan gösteriliyor. AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem, haftanın iki günü de partideki makamında vatandaşları kabul ederek, çeşitli görüşmeler gerçekleştiriyor.