  • BIST 89.695
  • Altın 145,930
  • Dolar 3,6136
  • Euro 3,9258
  • Kocaeli 7 °C

Körfez İlimtepe Kültür Merkezi'nin temeli atıldı

»
Körfez İlimtepe Kültür Merkezi'nin temeli atıldı
Körfez Belediyesi İlimtepe Kültür Merkezi'nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, yaptıkları çalışmalarla ve hizmetlerle Körfez'in vizyon kent olacağını söyledi. Vizyon projelerden İlimtepe Kültür Merkezi’nin ihalesinin geçen şubat ayında gerçekleştirildiğini anımsatan Baran, şöyle konuştu:

"Temeli atılan kültür merkezimiz bölge halkının ihtiyaçlarını bir arada gidermesini sağlayacak. Sosyal hayatı canlanacak. Merkezimizin projelendirme çalışmaları Selçuklu mimarisinde tasarlandı. Bölgenin eğitim, kültür, sanat, sağlık alanında ihtiyaçlarını karşılayacak projenin yaklaşık 1,5 yıl gibi bir sürede tamamlanmasını planladık."

AK Parti Milletvekili Rediye Sezer Katırcıoğlu ise, Körfez ilçesindeki hizmetleri yakından takip ettiğini, Belediye Başkanı İsmail Baran'ın başarılı ve güzel hizmetler yaptığını belirtti.

AK Parti hükümetinin 15 yılda Türkiye'de büyük hizmetler yaptığını ifade eden Katırcıoğlu, 16 Nisan'da bu hizmetleri ve çalışmaları taçlandıracaklarını sözlerine ekledi.

bbv-001.jpg

Konuşmaların ardından kültür merkezinin temeli, protokol üyeleri tarafından atıldı.

Törene, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, belediye meclis üyeleri, İlimtepe Mahale Muhtarı Kazım Elmas, Körfez Muhtarlar Dernek Başkanı Yusuf Aydın, Kocaeli Kantinciler Dernek Başkanı Alican Kazgan, Körfez Yozyatağı Köy Dernek Başkanı Metin Ozkan ve vatandaşlar katıldı.

b2-008.jpg

Bu haber toplam 493 defa okunmuştur
Etiketler:
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İzmit Belediyesi’nden okullara büyük hizmet27 Mart 2017 Pazartesi 13:50
  • Köseköy’de bozuk zeminler asfaltlanıyor27 Mart 2017 Pazartesi 13:45
  • 262 öğrenci daha ‘Haydi Bisikletle Okula’ dedi27 Mart 2017 Pazartesi 13:33
  • Karaosmanoğlu, “Ülke büyürse firmalarımız da büyür”27 Mart 2017 Pazartesi 11:45
  • Okullara duyarlılık ödülü!27 Mart 2017 Pazartesi 11:39
  • Otomobil değerindeki papağanları...27 Mart 2017 Pazartesi 10:45
  • Eski Güllüoğlu’na ‘Gencallar’ geliyor27 Mart 2017 Pazartesi 09:16
  • Ömer Türkçakal, KYÖD’te anılıyor27 Mart 2017 Pazartesi 08:57
  • Çınarlıkent’te anahtar sevinci26 Mart 2017 Pazar 21:43
  • İlimtepe Kültür Merkezi'nin temeli atılıyor26 Mart 2017 Pazar 15:51
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti