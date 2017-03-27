Körfez İlimtepe Kültür Merkezi'nin temeli atıldı

Körfez Belediyesi İlimtepe Kültür Merkezi'nin temeli, düzenlenen törenle atıldı.

Törende konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, yaptıkları çalışmalarla ve hizmetlerle Körfez'in vizyon kent olacağını söyledi. Vizyon projelerden İlimtepe Kültür Merkezi’nin ihalesinin geçen şubat ayında gerçekleştirildiğini anımsatan Baran, şöyle konuştu:

"Temeli atılan kültür merkezimiz bölge halkının ihtiyaçlarını bir arada gidermesini sağlayacak. Sosyal hayatı canlanacak. Merkezimizin projelendirme çalışmaları Selçuklu mimarisinde tasarlandı. Bölgenin eğitim, kültür, sanat, sağlık alanında ihtiyaçlarını karşılayacak projenin yaklaşık 1,5 yıl gibi bir sürede tamamlanmasını planladık."

AK Parti Milletvekili Rediye Sezer Katırcıoğlu ise, Körfez ilçesindeki hizmetleri yakından takip ettiğini, Belediye Başkanı İsmail Baran'ın başarılı ve güzel hizmetler yaptığını belirtti.

AK Parti hükümetinin 15 yılda Türkiye'de büyük hizmetler yaptığını ifade eden Katırcıoğlu, 16 Nisan'da bu hizmetleri ve çalışmaları taçlandıracaklarını sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından kültür merkezinin temeli, protokol üyeleri tarafından atıldı.

Törene, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, belediye meclis üyeleri, İlimtepe Mahale Muhtarı Kazım Elmas, Körfez Muhtarlar Dernek Başkanı Yusuf Aydın, Kocaeli Kantinciler Dernek Başkanı Alican Kazgan, Körfez Yozyatağı Köy Dernek Başkanı Metin Ozkan ve vatandaşlar katıldı.