Körfez Kampüsü'nde çalışmalar devam ediyor
Körfez Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak olan üniversite kampüsünde inşaat çalışmaları devam ediyor. Projedeki son blokta tamamlanmak üzere.
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Körfez Belediyesi tarafından yapılan ve temeli mart ayında atılan üniversite kampüsü inşaatında çalışmalar devam ediyor. 21 bin metrekare alanda hayata geçirilecek olan proje, Selçuklu Mimarisi özelliği taşıyor. Eski belediye binasının olduğu bölgeye yapılan üniversite binası son teknolojik ürünlerle donatılacak. Körfez Kampüsü, 4 bin 500 öğrenci kapasiteli olacak. Son bloktaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kaba inşaat bitme noktasına gelecek. Şantiye yetkilileri, çalışmaların planlandığı tarihte tamamlanacağını belirtti.
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