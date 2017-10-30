Körfez Kampüsü'nde çalışmalar devam ediyor

Körfez Belediyesi tarafından yapılan ve temeli mart ayında atılan üniversite kampüsü inşaatında çalışmalar devam ediyor. 21 bin metrekare alanda hayata geçirilecek olan proje, Selçuklu Mimarisi özelliği taşıyor. Eski belediye binasının olduğu bölgeye yapılan üniversite binası son teknolojik ürünlerle donatılacak. Körfez Kampüsü, 4 bin 500 öğrenci kapasiteli olacak. Son bloktaki çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kaba inşaat bitme noktasına gelecek. Şantiye yetkilileri, çalışmaların planlandığı tarihte tamamlanacağını belirtti.