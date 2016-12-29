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Körfez küçük kızlarda şampiyon: ULUĞBEY

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Körfez küçük kızlarda şampiyon: ULUĞBEY
Körfez İlçe Ortaokullar Arası Küçük Kızlar Voleybol Turnuvası’nda Petkim Ortaokulu ile Uluğbey Ortaokulu finalde karşılaştı.

 Petkim Ortaokulu Spor Salonu’nda oynanan final maçını Uluğbey Ortaokulu 2-1 kazandı, şampiyon oldu.

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  İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, İlçe Spor Koordinatörü Melih Yücel ve Körfez Belediyesi Başkan Danışmanı Metin Özkan’ın da takip ettiği final maçında Petkim Ortaokulu ilk sete çok iyi başladı, bu seti 25-21 kazandı. İkinci sette Uluğbey Ortaokulu, salondan 25-12 üstün ayrımdı. Setlerde 1-1’lik eşitlik vardı. Şampiyon olacak takımı Tea-Break setinin belli edeceği final maçında bu seti 15-13 kazanan Uluğbey Ortaokulu Körfez İlçesi şampiyonu oldu.

 

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