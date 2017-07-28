Körfez Kulüpler Birliği’nden teşekkür

Bu yıl ilk kez düzenlenen, iki yıl önce kaybettiğimiz Faruk Baştürk Minikler Futbol Turnuvası’nın organizasyonunu Körfez Kulüpleri ve Spor Adamları Derneği gerçekleştirdi.

Dernek yönetim kurulunun yaptığı açıklamada katılan takımlara teşekkür edildi.

“DAHA İYİSİNİ YAPMAK İÇİN ÇALIŞACAĞIZ”

"ASKF, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Hakemler Derneği’nin katkıları ile organize ettiğimiz 15 Temmuz Faruk Baştürk Minikler Turnuvası muhteşem final, kazasız, sakatsız ve herkesin memnun, kazananın daha çok olduğu bir şekilde tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Her gün daha iyisini yapmak için uğraşan yönetici arkadaşlarımızı kutluyoruz. Çocukları için ne yapılsa azdır, önümüzdeki yıllarda daha iyisini yapmak dileğiyle herkese teşekkür ederiz.”