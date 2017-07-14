Körfez, nöbete hazır

15 Temmuz hain darbe girişiminin birinci yılında Körfez Belediyesi, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nda bir dizi etkinlik gerçekleştirecek. Körfezliler de sabah saatlerine kadar nöbette olacak.

15 Temmuz 2016’da gerçekleşen hain darbe girişimi sırasında, darbecilere karşı cephe oluşturarak tek yürek olan Türkiye bu günü unutmamak ve o günün şehitlerini anmak için 15 Temmuz’da tekrar meydanlarda olacak. Cumartesiyi pazara bağlayan gece gerçekleştirilecek olan ‘nöbet’ öncesinde; saat 19.30’da Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nin önünden başlayan ve 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’na kadar devam edecek olan yürüyüş gerçekleştirilecek.

YÜRÜYÜŞLE BAŞLAYACAK

Alandaki programlar ise saat 21.00’de başlayacak. Protokol konuşmalarının ardından Kur’an-ı kerim tilaveti okunacak, ilahiler seslendirilecek. 15 Temmuz belgesel filminin gösterimi ile devam edecek olan programda; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’dan gerçekleştireceği ‘halka hitabı’ canlı olarak alana aktarılacak. Gece boyunca Kur’an tilavetleri ve kaside dinletilerinin gerçekleşeceği program; sabah namazının kılınmasıyla tamamlanacak. Alandakilere gece ve sabah çeşitli ikramlarda bulunulacak.

BAŞKAN’DAN NÖBETE DAVET

‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ etkinliklerine toplumun her kesimini davet eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Körfez olarak 15 Temmuz hain darbe girişiminin 1. yılında, Kaymakamlığımız ile ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Tüm halkımızı saat 19.30’da başlayacak olan ‘Demokrasi ve Milli Birlik Yürüyüşü’ne ardından da Demokrasi nöbetine davet ediyorum” dedi.