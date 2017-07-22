  • BIST 106.843
  • Altın 142,689
  • Dolar 3,5367
  • Euro 4,1209
  • Kocaeli 30 °C

Körfez sahilinde terk edilmiş tekneler için uyardılar

»
Körfez sahilinde terk edilmiş tekneler için uyardılar
Büyük Birlik Partisi(BBP) İl Teşkilatı, Körfez’de toplandı. BBP Körfez İlçe Başkanı Tekin Orhan’ın ev sahipliğinde Tütünçiftlik sahilindeki 1453 Cafe’de gerçekleştirilen toplantı sonrası, yerel ve genel konularla ilgili basın açıklaması yapıldı.

Partiye yeni katılanların birbirleri ile tanıştığı toplantıda BBP İl Başkanı Serhat Duyar, BBP Körfez İlçe Başkanı Tekin Orhan gündemi değerlendirip çalışmalarla ilgili olarak partilileri bilgilendirdi. Toplantıya Teşkilat Başkanı Niyazi Çakır, Orhan, BBP İzmit İlçe Başkanı Yakup Üstün’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda partili katıldı.

İDAM KONUSUNU HATIRLATTI
Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümü nedeniyle şehitlere Allah’tan rahmet dileyen BBP İl Başkanı Serhat Duyar, idam konusunu da hatırlattı. Duyar, “AK Parti’ye,  MHP’ye ve idama destek vermeyen CHP’ye sesleniyorum. Milletin iradesinden başka bir söz yoktur. Millet idam istiyorsa biz de idam cezasının gelmesi için çalışmalarımızı yaparız. Diğer siyasi partilere sormak istiyorum milletimize güvenmiyor musunuz?” şeklinde konuştu.

Tütünçiftlik sahilinde bulunan ve terk edilen tekneler konusunda da uyarılarda bulunan Duyar, “İl ve İlçe teşkilatımıza terk edilmiş gemilerle ilgili olarak çeşitli şikayetler geliyor. Bunlardan biri de Tütünçiftlik’te terk edilen teknelerin açmış olduğu tehlike. Havanın güzel olduğu zamanlarda orayı kullanarak denize atlayan genç vatandaşlarımız var. Akşamları ise durumun daha da vahim olduğunu öğrendik. Uyuşturucu madde ve alkol kullananların mekanı oluyor ve çevreye rahatsızlık veriyorlarmış. Yetkililere sesleniyorum, üzücü bir durum yaşanmadan bu tekneler buradan kaldırılmalı.” dedi. 

idd.jpg

ORHAN: “GÖREVDEN KAÇMAYIZ”
BBP Körfez İlçe Başkanı Tekin Orhan da toplantıda yaptığı açıklamada yeniden adaylık konusuna da değindi, “Kuzey Kıbrıs stratejik açıdan bizim için önem arz ediyor. Harekat sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Körfez’de önümüzdeki günlerde aynı il başkanları toplantısında olduğu gibi siyasi partilerimizin ilçe başkanları ile bir araya geleceğiz. İlçe teşkilatımız da çalışmalarına devam ediyor.  İl kongremiz öncesinden yöneticilerimizle görüşüp adaylıkla ilgili kararımızı vereceğiz. Görevden kaçacağımız yok. Bize ne görev düşüyorsa her türlü çalışmayı yapacağız.” ifadelerini kullandı.
 

Bu haber toplam 212 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ormandaki kulübeler yıkılıyor22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:11
  • Karpuz ambalaja giriyor22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:58
  • Körfezli minibüsçülerden Ulaşım Park’a yeni hat tepkisi22 Temmuz 2017 Cumartesi 10:57
  • Ege'de 5 büyüklüğünde artçı deprem21 Temmuz 2017 Cuma 20:31
  • Pişmaniye Festivali renkli başladı21 Temmuz 2017 Cuma 19:56
  • 4 gündür haber alınamıyordu! Ölü bulundu21 Temmuz 2017 Cuma 17:23
  • TÜKSİAD, Vali Aksoy’u ziyaret etti21 Temmuz 2017 Cuma 17:13
  • Bodrum depremini 15 gün önceden tahmin etti yeni deprem için uyardı21 Temmuz 2017 Cuma 14:09
  • Duyar, hasarlı binaları inceledi21 Temmuz 2017 Cuma 14:00
  • İzmit için önemli projenin temeli atıldı21 Temmuz 2017 Cuma 13:20
    • ÖNE ÇIKAN MARKALARIMIZ
    • TUANA EVLERİ 3. ETAP
    • TUANA EVLERİ 2. ETAP'TA YÜZDE 5 İNDİRİM
    • ROMATEM Kocaeli Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti