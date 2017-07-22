Körfez sahilinde terk edilmiş tekneler için uyardılar

Büyük Birlik Partisi(BBP) İl Teşkilatı, Körfez’de toplandı. BBP Körfez İlçe Başkanı Tekin Orhan’ın ev sahipliğinde Tütünçiftlik sahilindeki 1453 Cafe’de gerçekleştirilen toplantı sonrası, yerel ve genel konularla ilgili basın açıklaması yapıldı.

Partiye yeni katılanların birbirleri ile tanıştığı toplantıda BBP İl Başkanı Serhat Duyar, BBP Körfez İlçe Başkanı Tekin Orhan gündemi değerlendirip çalışmalarla ilgili olarak partilileri bilgilendirdi. Toplantıya Teşkilat Başkanı Niyazi Çakır, Orhan, BBP İzmit İlçe Başkanı Yakup Üstün’ün de aralarında bulunduğu çok sayıda partili katıldı.

İDAM KONUSUNU HATIRLATTI

Kıbrıs Barış Harekatı’nın yıl dönümü nedeniyle şehitlere Allah’tan rahmet dileyen BBP İl Başkanı Serhat Duyar, idam konusunu da hatırlattı. Duyar, “AK Parti’ye, MHP’ye ve idama destek vermeyen CHP’ye sesleniyorum. Milletin iradesinden başka bir söz yoktur. Millet idam istiyorsa biz de idam cezasının gelmesi için çalışmalarımızı yaparız. Diğer siyasi partilere sormak istiyorum milletimize güvenmiyor musunuz?” şeklinde konuştu.

Tütünçiftlik sahilinde bulunan ve terk edilen tekneler konusunda da uyarılarda bulunan Duyar, “İl ve İlçe teşkilatımıza terk edilmiş gemilerle ilgili olarak çeşitli şikayetler geliyor. Bunlardan biri de Tütünçiftlik’te terk edilen teknelerin açmış olduğu tehlike. Havanın güzel olduğu zamanlarda orayı kullanarak denize atlayan genç vatandaşlarımız var. Akşamları ise durumun daha da vahim olduğunu öğrendik. Uyuşturucu madde ve alkol kullananların mekanı oluyor ve çevreye rahatsızlık veriyorlarmış. Yetkililere sesleniyorum, üzücü bir durum yaşanmadan bu tekneler buradan kaldırılmalı.” dedi.

ORHAN: “GÖREVDEN KAÇMAYIZ”

BBP Körfez İlçe Başkanı Tekin Orhan da toplantıda yaptığı açıklamada yeniden adaylık konusuna da değindi, “Kuzey Kıbrıs stratejik açıdan bizim için önem arz ediyor. Harekat sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Körfez’de önümüzdeki günlerde aynı il başkanları toplantısında olduğu gibi siyasi partilerimizin ilçe başkanları ile bir araya geleceğiz. İlçe teşkilatımız da çalışmalarına devam ediyor. İl kongremiz öncesinden yöneticilerimizle görüşüp adaylıkla ilgili kararımızı vereceğiz. Görevden kaçacağımız yok. Bize ne görev düşüyorsa her türlü çalışmayı yapacağız.” ifadelerini kullandı.

