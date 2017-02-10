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Körfez Taşköprü'ye 10 milyon TL’lik yatırım

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Körfez Taşköprü'ye 10 milyon TL’lik yatırım
Kocaeli Taşköprülüler Derneği’ni ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, bölgede 10 milyon TL’lik yeni yatırım yapılacağının müjdesini verdi.

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kocaeli Taşköprülüler Derneği’ni ziyaretinde bölgeye yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi verdi.. Taşköprü’nün tarih kokan bir bölge olduğunu belirten Başkan İsmail Baran, “Tarihi Taşköprü’deki çalışmalar Karayollarımızın desteğiyle bu yıl içinde tamamlanacak. Kutluca Telgrafhanesi için de çalışma başlattık. Kaybolmaya yüz tutan bazı değerlerimizi de ortaya çıkararak koruyacağız” dedi.

Başkan Baran ile birlikte ziyarete; Belediye Başkan Yardımcıları Selattin Kabadayıoğlu ve İsa Taş da eşlik etti. Ziyarette konuşan Başkan Baran, “Köylerdeki nüfusumuz azalıyor. Hayata geçecek projeler ile oranın değerini daha da yükseltip bunu önleyeceğiz. Tarihi projelere yönelik yapacağımız yatırım dışında bölgede bir Taşköprü Kültür Evi projemiz var. Ayrıca Er Meydanı’nın ikinci etap çalışmasının da başlangıcını yapacağız. Yapacağımız bunglow tipi evlerle burada bir kamp merkezi oluşturacağız. Yani en güzel yaşam alanı bizim köylerimiz olacak. 10 milyon liralık bir yatırım planladık. Bir de köylülerimizin kendi ürettiği ürünleri pazarlayacağız Pazar alanları oluşturuyoruz. Bu sayede onların ekonomik gücünü de yükselteceğiz” dedi.

Başkan Baran’ın ziyaretinde şehidimiz Abdulsamet Özen’in babası Hüseyin Fehmi Özen de yer aldı.

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