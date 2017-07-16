Körfez tek yürek oldu; meydanlar doldu

15 Temmuz’un yıl dönümünde binlerce Körfezli, ‘demokrasi’ için nöbetteydi. Demokrasi Yürüyüşü’nde ise Körfez’in sokakları ‘kırmızı-beyaza’ büründü.

15 Temmuz hain darbe girişimin yıl dönümünde Körfez, ‘kırmızı-beyaza’ büründü. İlk olarak binlerce Körfezli Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi önünde toplandı ve ellerinde Türk bayrakları ile 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’na kadar yürüdü. Yürüyüşe katılan Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve beraberindekiler, ellerinde Türk bayrakları ile coşkuya ortak oldular.

BİNLERCE KİŞİ KATILDI

Törenlere ayrıca; Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan, Garnizon Komutanı Cem Erduvan, İlçe Emniyet Müdürü Yusuf Aydın, İlçe Jandarma Komutanı Fikret Çetinkale, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Osman Badem, MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, DP İlçe Başkanı Cemil Coruh ve diğer siyasi parti temsiclileri, Belediye Başkan Yardımcıları, meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, Birlikspor’un futbolcuları ve binlerce vatandaş katıldı.

DARBELER DÖNEMİ BİTTİ

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan etkinliklerde ilk olarak siyasi parti temsilcileri kısa birer konuşma gerçekleştirdi. MHP İlçe Başkanı Zeki Gürsu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ilk an itibari ile devletin yanında olması beyan etmesinin önemine değindi. AK Parti İlçe Başkanı Osman Badem de ‘bu meydanın dili olsa da konuşsa’ diyerek başladığı konuşmasında; “Rabbim bir daha bize böyle bir ihaneti göstermesin. 15 Temmuz ile Türkiye’de artık darbeler dönemi bitmiştir” dedi.

DÜNYAYA DERS VERDİK

Körfez Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan da kamu içerisine sızan ve 15 Temmuz’da darbe girişimine kalkışan hainlerin adalet karşısında tek tek hesap vereceğini belirtti. Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran da ‘Meydanların dili olsa da konuşsa’ diyerek başladığı konuşmasında; “Bu gece hem hüzünlü hem de gururluyuz. Bizler, 15 Temmuz’da bu aziz vatan için canlarını veren ecdadımıza laik bir nesil olduğumuzu gösterdik. Dünyaya ‘vatan nasıl savunulur’ dersini bir daha verdik” dedi.

15 TEMMUZ BİR MİLATTIR

Başkan Baran, “Biz, bugün olduğu gibi her zaman uyanık olmak zorundayız. Dünyanın en zor coğrafyasında yaşıyoruz. Rabbim kıyamete kadar bu aziz vatanı bu millete yurt olarak nasip etsin. Bayrağımız kıyamete kadar dalgalansın, ezanlar minarelerden susmasın. Bizler doğusuyla, batısıyla, güneyiyle ve kuzeyiyle 80 milyon tek vücut kardeşiz. Ve hainler ne kadar uğraşırsa uğraşsın bu kardeşliğimiz hep devam edecek. 15 Temmuz bu vatan için milattır. Asla unutmayacağımız ve unutturmayacağımız tarihtir” dedi.

ELBET SONUÇ ÇIKARACAĞIZ

Son olarak konuşan Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, “Bir ülkenin ayakta kalmasının en önemli şartı; Asker, resmi bütün halkın belli bir hedefe yönelmesi, belli bir ülküyü esas almasıdır. Biz kamu görevlilerinin bütün bu olumsuzluklardan çıkaracağı sonuç; Devletin görevlisinin Türkiye Cumhuriyeti anayasasına bağlı olması, kanunlara bağlı olması, devletin birlik ve beraberliğine sahip çıkmasıdır. Vatandaşa hizmet dışında bir gayemiz söz konusu olamaz” ifadelerini kullandı.

CANLI YAYINLA İZLEDİLER

Protokol konuşmaların ardından şiirler okundu, Türküler seslendirildi. Özellikle 15 Temmuz videosu, alandakilere duygu dolu anlar yaşattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İstanbul’daki yaptığı konuşma canlı olarak dev ekranla alandakilere izletilirken, hemen ardından 15 Temmuz’da yaptıkları türküler ile büyük beğeni toplayan Grup Tillo, türküleri ile alana renk kattı.

KUR’AN OKUNDU, DUALAR EDİLDİ

Gece boyunca alanda Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulunulurken, şehitlerimiz için dualar edildi. Kahramanlık türkülerinin hep beraber seslendirilmesi sonrasında Ankara ve İstanbul’a canlı bağlantılar gerçekleştirildi. Sabah namazı öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Beştepe Millet Camii’nden halka seslenişi izlendi. Daha sonra ise hep beraber sabah namazı kılınırken, alandakilere çorba ve kahvaltılık ikramında bulunuldu.