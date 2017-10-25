Körfez Ticaret Odası’nda farklı konular konuşuldu

KTO Başkanı Sibel Moralı, geçen ay yapılan çalışmalarla ilgili meclis üyelerine bilgi verdi. Bu arada, toplantıya konuşmacı konuk olarak katılan Bilim sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Ar-Ge çalışmalarıyla ilgili bilgi aktardı.

KTO Başkanı Sibel Moralı, Tütünçiftlik Viyadükaltı trafik sorunu çözmek için gerekli görüşmeleri yaptıklarını, UKOME’den keşif için iki etkilinin gelip incelemede bulunduğunu anlattı. Moralı, bu işin takipçisi olduklarını dile getirdi.

Moralı, bir süre önce Katar’dan gelen heyetle yapılan görüşmelerin ardından olumlu gelişmeler olduğunu dile getirdi, “Katar’da pek çok organizasyon hali hazırda devam etmekte ve benimde katılacağım programların düzenlemesi yapılmakta Kasım başı itibariyle gerçekleştireceğim Katar ziyaretinde pek çok görüşmeler gerçekleştirip ülkemiz için güzel işler yapacağıma, Körfez Ticaret Odası’nın adının pek çok platformda duyuracağıma emin olabilirsiniz” dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın da, KTO Meclisi üyelerine firmalarda Ar-Ge Birimleri ve çalışmalar konusunda seminer verdi.