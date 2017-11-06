Körfez trafiğinde problemli çok yer var

Körfez ilçenin giderek artan trafik sıkıntısı, MHP’li meclis üyesi Vahit Eryılmaz ve Körfez Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz tarafından UKOME yetkililerine iletildi. Ulaşım Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, sahalarda inceleme yapıp, çözüm yollarını yerinde üretmenin daha doğru olacağını söyledi.

NERELER VAR?

Eryılmaz ve Karadeniz’in taslak olarak sunduğu Körfez’deki sorunlar arasında Rota Limanı girişindeki ışıkların dönüşlere izin verilecek şekilde düzenlenmesi, Yarımca Sanayi girişindeki beton göbeğin taşlanarak TIR’ların dönüşüne izin verecek hale getirilmesi de yer alıyor.

