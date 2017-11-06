Körfez trafiğine düzenleme talebi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclisi MHP grup sözcüsü ve Ulaşım Komisyonu Başkan Yardımcısı Vahit Eryılmaz ile Körfez Şoförler Odası Başkanı Ali Karadeniz, Kocaeli Büyükşehir Ulaşım Daire Başkanlığını ziyaret ederek ilçedeki düzenleme yapılması gereken yerleri harita üzerinde gösterdiler. Ulaşım Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, iletilen sorunlar hakkında çalışma yaptıklarını ve bir taslak hazırladıklarını söyledi.

DÜZENLEME GEREKEN ÇOK YER VAR

MHP’li Körfez Belediye ve Büyükşehir Meclisi üyesi Vahit Eryılmaz, harita üzerinde yaptığı işaretlemeler ile ilçedeki trafik düzenlemesi gereken noktaları anlattı.

Dile getirilen noktalar arasında Rota Limanı girişindeki ışıkların dönüşlere izin verilecek şekilde düzenlenmesi, Yarımca Sanayi girişindeki beton göbeğin taşlanarak TIR’ların dönüşüne izin verecek hale getirilmesi, viyadük altlarındaki karşılıklı dönüşlere izin verecek düzenlemelerin yapılması ve Yarımca Mimar Sinan Mahallesi’ndeki Mehmet Akif Ersoy Caddesi ile Bağlar Caddesi'nde tek yönlü trafik uygulaması yapılması gibi konular yer aldı.

SAHADA İNCELEME YAPILACAK

Belirtilen konuları not alan Ulaştırma Daire Başkanı Ayşegül Yalçınkaya, yetkililere talimat vererek Vahit Eryılmaz ve Ali Karadeniz ile birlikte sahadan inceleme yapıp gerekli düzenlemeler için çalışmalar oluşturulmasını istedi. Ulaşım Daire Başkanlığı görevlileri, bu hafta içinde saha çalışması için Körfez’e gelecek, Eryılmaz ve Karadeniz’le birlikte görüş alarak çalışma yapacaklar.

Binali Aslan

