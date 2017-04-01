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Körfez ve Alikahya’ya iki taksi durağı tahsisi

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Körfez ve Alikahya’ya iki taksi durağı tahsisi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ve İzmit Alikahya’da iki yere iki yeni taksi durağı tahsisi ve kiralanmasına ilişkin ihale açtı.

12 Nisan Çarşamba günü saat 10.42’de Büyükşehir Encümeni’nde Alikahya Atatürk Caddesi Güneysu Caddesi Kavanim Sitesi önüne 4 adet ticari taksiden oluşan durak yerinin 3 yıl süreyle kiralanması ihalesi yapılacak. Muhammen bedel 9.250 TL artı KDV, geçici teminat 277,50 TL olarak belirlendi.

Aynı gün saat 10.48’de bu kez Körfez Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesi No:3 adresinde en az 2 ticari taksiden oluşan durak yerinin 3 yıl süreyle kiralanması ihalesi yapılacak. Muhammen bedel 3.245 TL artı KDV, geçici teminat da 97,35 TL olarak belirlendi.

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