Körfez ve Alikahya’ya iki taksi durağı tahsisi

12 Nisan Çarşamba günü saat 10.42’de Büyükşehir Encümeni’nde Alikahya Atatürk Caddesi Güneysu Caddesi Kavanim Sitesi önüne 4 adet ticari taksiden oluşan durak yerinin 3 yıl süreyle kiralanması ihalesi yapılacak. Muhammen bedel 9.250 TL artı KDV, geçici teminat 277,50 TL olarak belirlendi.
Aynı gün saat 10.48’de bu kez Körfez Fatih Mahallesi Akşemsettin Caddesi No:3 adresinde en az 2 ticari taksiden oluşan durak yerinin 3 yıl süreyle kiralanması ihalesi yapılacak. Muhammen bedel 3.245 TL artı KDV, geçici teminat da 97,35 TL olarak belirlendi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.