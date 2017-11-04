Körfez Yarımcaspor'da yeni başkan Selçuk Güner

Körfez Yarımcaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada " Ahmet Yılmaz başkanımız, islerinin şehir dışında olması sebebiyle bundan sonra kulübümüze yeterince vakit ayıramayacağını ve aktif olarak faydalı olamayacağını bildirerek başkanlıktan ve yönetim kurulundan affını isteyerek istifasını sunmuştur....Kendisine hizmetleri için teşekkürlermizi sunar, işlerinde başarılar dileriz...Bu akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında Selçuk Güner Yonetim Kurulu Başkanlıği, Can Vatansever'de Başka vbn Yardımcılığı görevlerine getirilmişlerdir" denildi.

Körfez Yarimcaspor Kulübü