Körfez Yarımcaspor'da yeni başkan Selçuk Güner
Kentimizin köklü kulüplerinden Körfez Yarımcaspor'da başkanlık görevini yürüten Ahmet Yılmaz'ın işlerinin yoğunluğu yüzünden istifasının ardından yeni başkan Selçuk Güner oldu
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Körfez Yarımcaspor Kulübü tarafından yapılan açıklamada " Ahmet Yılmaz başkanımız, islerinin şehir dışında olması sebebiyle bundan sonra kulübümüze yeterince vakit ayıramayacağını ve aktif olarak faydalı olamayacağını bildirerek başkanlıktan ve yönetim kurulundan affını isteyerek istifasını sunmuştur....Kendisine hizmetleri için teşekkürlermizi sunar, işlerinde başarılar dileriz...Bu akşam yapılan yönetim kurulu toplantısında Selçuk Güner Yonetim Kurulu Başkanlıği, Can Vatansever'de Başka vbn Yardımcılığı görevlerine getirilmişlerdir" denildi.
Körfez Yarimcaspor Kulübü
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