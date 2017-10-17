Körfez Yarış Pisti'nde Cumhuriyet Koşusu

Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları Tertip Kurulu, okullar arası küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde erkek ve kızlar olmak üzere 29 Ekim Cumhuriyet Koşusu Kros Yarışları düzenledi. Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilen yarışlara 11 okuldan katılım oldu. 372 sporcunun yarıştığı Cumhuriyet Koşusu'nda öğrenciler dereceye girebilmek için yarıştı. 2 bin metre genç kızlar ve erkekler, bin 500 metre yıldız kızlar ve erkekler, bin metre küçük kızlar ve erkekler kategorilerinde düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrenciler ipi göğüslemenin sevincini yaşadı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenlerinde verilecek.

Körfez Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen koşuya katılan tüm okul ve öğrencileri tebrik eden Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, "Cumhuriyetimizin maneviyatına yakışır bir şekilde yüksek katılımla, centilmence bir yarış gerçekleştirmiş olmaktan dolayı onur duyuyorum. Tüm öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve idarecilerimizi tebrik ediyorum" dedi.