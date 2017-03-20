Körfez yeni işletmelerle büyüyor

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hafta sonu dualar eşliğinde bir işletmenin daha açılış kurdelesini kesti. Başkan Baran, ilçede yeni işletmelerin kurulmasından memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Körfez Mimar Sinan Mahallesi’nde işletmeciliğini Gürsel Kaya ve Hasan Özgen'in yaptığı Salon Özkaya'nın açılışı gerçekleştirildi. Açılışa; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, işletmeciler Gürsel Kaya ve Hasan Özgen ile çok sayıda vatandaş katıldı. Yapılan dua sonrasında kurdeleyi kesen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Rızkın onda dokuzu ticaretteymiş, Allah müessesenizi bereketli, alışveriş yapılan bir hale getirsin" dedi.

Yapılan kurdele kesimi sonrasında konuşan Başkan Baran, Körfez’in kalkınması için herkesin ilçeye hizmet etmesi gerektiğini vurgulayarak, “Halkımızla yan yana gelip fikir alışverişinde bulunuyoruz. Bu görüşmelerle vatandaşlarımızın ve esnafımızın ihtiyaçlarını tespit ediyor, yapacağımız hizmetleri bu ihtiyaçlar doğrultusunda belirliyoruz" ifadelerini kullandı.