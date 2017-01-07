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Körfez'de 130 elektrik direği yıkıldı

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Körfez'de 130 elektrik direği yıkıldı
Körfez Belediyesi'nin bugün gerçekleştirilen sivil toplum kuruluşları buluşmasında konuşan Kaymakam Can Körfez'de 130 elektrik direği yıkıldığını belirtip, "Köylerde elektrik yok. Şartlar olumsuz Ama yarın öbür gün elektirk gelecek" dedi.

Körfez İlçe Kaymakamı Hasan Hüseyin Can şunları söyledi: “Herkes aynı siyasi partiye oy vermek ve aynı düşünmek zorunda değil. Önemli olan birbirimizi sevip, güvenmemiz. Bunu yaptığımız takdirde ekonomimize ve milli birliğimize yapılan saldırılar def edilir. Kamu hizmetlerine yapılan niteliğin artması bakımından hizmet etmek zorundayız. Belediyemiz istediğimiz tüm kamu hizmetlerine gerekli desteği veriyor. Bu kapasitesinin yüksek olmasını gösteriyor. Enerji kaynaklarımızda yaklaşık birkaç haftadır sıkıntı var. Ancak ne olursa olsun vatandaşımıza enerji ulaştırmak zorundayız. Bugün veya yarın şartlar düzeldiğinde Körfez’in bütün mahallerine elektrik verilecek. 130 elektrik direği yıkıldı. Gerekli çalışmalar yapılıyor."

Körfez Belediyesi’nin 2017 bütçesi: 230 milyon TL

Çiğdem ARMAĞAN

 

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