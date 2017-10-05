Körfez'de 2 bin yıllık tarih gün yüzüne çıktı

Taşköprü'de incelemelerde bulunan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, gazetecilere yaptığı açıklamada, Milli Mücadele yıllarında telgrafhane olarak hizmet veren ve daha sonra atıl durumda bırakılan Kuşçalı Telgrafhanesi için de proje çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

Taşköprü bölgesinin adını bu köprüden aldığını belirten Baran, bölgenin 2 bin 150 yıllık bir geçmişi bulunduğunu aktardı.

Baran, Taşköprü'nün restorasyonunun tamamlandığını dile getirerek, şunları kaydetti.

"Tarihi bir eserin Kocaeli halkına yeniden kazandırılmasından dolayı son derece mutluyuz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Körfez'in tarihi değerlerini tek tek gün yüzüne çıkararak turizme katkı sağlamayı hedefliyoruz. Hemen 500 metre yanında yer alan Kuşçalı Telgrafhanesi için de çalışmalarımız sürüyor. İhale aşamasına geçildi. Bir de hemen yakında Taşköprü Müzesi projesini hayata geçireceğiz. Bölgedeki tarihi eserleri bu alanda sergileyeceğiz ve turizm açısından da hareketlilik kazanmasını sağlayacağız."

Tarihi projelerin sadece Taşköprü bölgesiyle sınırlı kalmayacağını vurgulayan Baran, Hereke Kalesi'nde çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini, Abdullaziz'in Av Köşkü için hazırlanan projenin tamamlandığını ifade etti.

Başkan Baran, Körfez'in sadece sanayi, liman ve eğitim kenti değil, aynı zamanda bir tarih kenti olduğunu sözlerine ekledi.