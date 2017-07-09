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Körfez’de 200 yıllık bir gelenek daha canlandırıldı…

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Körfez’de 200 yıllık bir gelenek daha canlandırıldı…
Körfez Belediyesi, unutulmaya yüz tutan bir geleneği daha canlandırdı; Hacet Bayramı, 21 yıl aradan sonra tekrar gerçekleştirildi.

Körfez’de 200 yıllık gelenek olan ama 21 yıldır kutlanmayan Hacet Bayramı, Körfez Belediyesi tarafından yeniden canlandırıldı. Yukarı Hereke Yaylası’ndaki mesire alanında gerçekleştirilen etkinliğe; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Başkan Yardımcıları, Belediye Meclis Üyeleri, STK temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Mehmet Bilir de Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu.

200 YILLIK BİR GELENEK

Hacet Bayramı’nın 200 yıllık bir gelenek olduğunu ve 21 yılın ardından ilk kez kutlandığını belirten Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “21 yıl sonra Körfez ilçemizde yeniden Hacet Bayramımızı kutluyoruz. Rabbim bütün hacetlerimizi kabul etsin inşallah. En az 200 yıllık bir gelenek. Bizlere düşen görev, geleneklerimize sahip çıkmak olacak. Birincisini yaptık, bir daha kıyamete kadar bu bayram kutlanacak; tekbirler, Kur’anlar okunacak, dualar yapılacak.

VATANI KOLAY KAZANMADIK

Her karışında şehit kanı bulunan bu vatanı bizler kolay kazanmadık. Hep oyunlar vardı. Tekrar yeni oyunlar peşindeler. Ama bizler bir olacağız, birlik olacağız ve hainlere geçit vermeyeceğiz. Önümüzde 15 Temmuz’un yıl dönümü var. 249 şehidimize Allah gani gani rahmet eylesin. 2 bin civarında gazimiz vardı. Onlarda inşallah şifa bulacaktır” ifadelerini kullandı.

NAMAZI BAŞKAN KILDIRDI

Yapılan konuşmaların ardından Beştepe Millet Camii İmam Hatibi Mehmet Bilir de Kur’an-ı Kerim tilavetinde bulundu. Daha sonra ilahiler söylendi. Öğle namazını ise Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran kıldırdı. Namaz sonrasında da dualar edildi. Alanda toplanan vatandaşlara, gelenekte olduğu gibi; Yufka ve nohutlu pilav ikram edildi.

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