Körfez'de 22 iş yeri denetlendi

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü görevlileri ile birlikte ilçe genelinde eğlence ve dinlenme yerlerine yönelik denetimde bulundu. Körfez genelinde gerçekleştirilen ve bir gün içinde 22 iş yerinin denetlendiği çalışmada ekipler, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı, hijyen, gıda maddelerinin saklama koşulları ve çalışan personellerin kılık kıyafetinden iş elbiselerinin uygunluğuna kadar bir çok hususu denetledi. Denetimlerde büyük bir olumsuzlukla karşılaşmazken, eksikleri tespit edilen iş yerlerine ise olumsuzlukların giderilmesi için ek süre verildi. Zabıta Müdürlüğü yetkilileri, "İnsanların yaşamlarını sürdürdükleri işyerlerinde halkımıza güvenilir ve temiz olarak gıda maddesi üretip satmaları için denetimlerimiz aralıksız sürecek" dedi.