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Körfez’de 28 Şubat resim sergisi açıldı

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Körfez’de 28 Şubat resim sergisi açıldı
Körfez'de 28 Şubat resim sergisi açıldı.‘28 Şubat’ sergisinin açılışında konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “15 Temmuz’dan sonraki en büyük darbe, 28 Şubat’tır” dedi. 

Körfez Belediyesi, Kocaeli İmam Hatip Mezunları ve Kocaeli İmam Hatip Liseleri Derneği tarafından düzenlenen ‘28 Şubat Modern Darbe ve Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ konulu resim sergisi, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde açıldı. Programa Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, KİHMED Başkanı KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak, Kocaeli İmam Hatip Liseleri Derneği yöneticileri, STK temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Başkan İsmail Baran, açılış öncesinde öğrencilerle bir araya geldi, sohbet etti.

Resim sergisinin açılışında konuşan KİHMED Başkanı Sebahattin Yamak, “28 Şubat’ın üzerinden 20 yıl geçti ama etkileri hala diri. Biz imam hatipliler olarak o dönemin en büyük sıkıntılarını çeken bir nesiliz. Bu sergi, yeni neslimizin geçmişte abi ve ablalarının neler yaşadığını görmesi, bilmesi açısından önemlidir. 28 Şubat, inananların ve inançlı kesimlerin Hiroşimasıdır. Başkanımız İsmail Baran da o sıkıntılı günleri yaşamış ve her zaman destek olmuş bir abimiz. Ona duruşundan dolayı tekrar teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

28 Şubat’ı unutmadık, unutturmayacağız diyen Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Bu millet çok zulüm çekti. Geçmişte birçok zulüm, darbeler yapıldı. Ama inanın en büyük darbe önce 15 Temmuz ardından da 28 Şubat’tır. 28 Şubat’ta çok büyük sıkıntılar yaşandı. Ben kızımı imam hatibe gönderemedim. Ama hamdolsun bu sıkıntıları aştık. Bugün başı örtülü açık diye bir ayrım yok. İnanca yapılan baskı ve zulümlerin ortadan kalktığı bir dönemdeyiz” ifadelerini kullandı.

Ülke olarak ayaklardaki prangaların tek tek atıldığını söyleyen Baran, “Daha yapılacak çok işimiz var. Tabi siz gençlere önemli görevler düşüyor. En önemlisi de vatana millete sahip çıkacak, muhafaza edeceksiniz. 28 Şubat’ta ne büyük baskılar olduğunu bugün sizlerde görebiliyorsunuz. Milletçe artık bu oyunlara gelmeyeceğiz. Her yıl kutlayacağız ve anacağız ki 28 Şubat unutulmasın” şeklinde konuştu.

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