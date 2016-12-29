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Körfez’de 3 bin fidan toprakla buluştu

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Körfez’de 3 bin fidan toprakla buluştu
Körfez Belediyesi tarafından başlatılan “Sağlıklı yaşam için Körfez ormanı” projesi kapsamında ilçeye 3 bin fidan dikildi. 

Körfez Belediyesi, Körfez Ticaret Odası ve Çevre Koruma Dergisi işbirliği ile başlatılan “Sağlıklı Yaşam için Körfez ormanı” kampanyası kapsamında 3 bin adet 1 metre boyunda Toros Sediri dikildi. Dikim programına; Körfez Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Denli ve İsa Taş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı, Çevre Koruma Dergisi Genel Müdürü Ayhan Tokuştepe ve kampanyaya destek veren kuruluşların temsilcileri katıldı.

Programda konuşan Körfez Belediye Başkan Yardımcısı ve Körfez Kent Konseyi Başkanı İsa Taş, “Mavi deniz, yeşil Körfez.. İnşallah bu ağaç dikimi ile Körfez’imiz daha da yeşillenecek” ifadelerini kullandı.

Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli de konuşmasında, “Efendimiz, ‘kıyamette olsanız dahi elinizdeki ağacı dikiniz’ diye buyurdu. Biz de bu inancı taşıyan toplumun fertleriyiz. Doğumdan ölüme kadar ağaç dikmeye devam edeceğiz. Atalarımızın dediği gibi bir dikili ağacımız da olacak. Biz ağacımızla, ormanımızla övüneceğiz. Yeni ormanlar oluşturacağız” ifadelerini kullandı.

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