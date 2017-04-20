Körfez'de 3 katlı binanın çatısı küle döndü

Körfez Hereke’de 3 katlı binanın çatısı çıkan yangında küle döndü.

Yangın, akşam saatlerinde Körfez Hereke mevkii Hacı Akif Mahallesi Mithat Ersoy Caddesi üzerindeki 3 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, T.B.’ye ait 3 katlı binanın çatı kısmında çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Bilinmeyen nedenle çıkan yangında alevleri gören komşuları, önce binadakileri tahliye ederek daha sonra itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi alevlere müdahale ederek kontrol altına aldı.

Bir süre sonra tamamen söndürülen yangın sonrası bina çatısı yanarak küle döndü. Kimsen yara almadığı yangın hakkında polis ekipleri inceleme başlattı.