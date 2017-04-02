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Körfez'de '36 proje'ye dev açılış

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Körfez'de '36 proje'ye dev açılış
Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, “Mühür milletin elinde olduğu sürece Türkiye’ye diktatörlük getirilemez” dedi.

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Körfez Belediyesinin vizyon projelerinden birisi olan Körfez Kampüsünün temel atma törenine katıldı.Bakan Işık, ayrıca 36 projenin ortak açılışını da yaptı.

Törene Bakan Işık’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, STK ve çok sayıda vatandaş katıldı. Temel atma töreninde konuşan Bakan Işık, “Yarın istikrarsızlık dönemlerine dönmeyeceğimizin garantisi var mı? Biz bu ülkede başbakan ve cumhurbaşkanının başına anayasa kitapçığı fırlatılmasından dolayı bir ekonomik kriz yaşadık mı? Bundan dolayı yüz binlerce insanımız işsiz kaldı mı? Ekonomi bir gecede tepetaklak oldu. Bunun tekrarlanmayacağının garantisi var mı? İşte gelin fırsat varken bu hükümetin Meclisten çıkmasını bırakalım, halk sandıkta hükümeti doğrudan seçsin. Bu değişikliği sizin takdirine sunuyoruz. İstiyoruz ki siz bu değişikliğe ‘evet’ diyin ve Türkiye istikrarının kalıcı olarak sandıkta belirlesin. Bir daha o koalisyon dönemlerine dönmeyelim. Bir daha Türkiye enerjisini kendi içerisinde yaşamasın. Bu karar demokrasinin de kökleşmesini sağlayacak” dedi.

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“Avrupa’da bazı siyasetçiler özellikle Türkiye karşıtı bir kampanya yürütüyorlar”
Avrupa ülkelerinin Türkiye üzerinden kampanya yürüttüklerini dile getiren Bakan Işık, “Avrupa’da bazı siyasetçiler özellikle Türkiye karşıtı bir kampanya yürütüyorlar. Neredeyse Avrupa’daki bütün seçimlerde en önemli gündem maddelerinden biri Türkiye. Peki bunu bunlar ne için yapıyor derseniz aslında 2054 yılında dünyanın nereye gideceğini çok iyi bildikleri için yapıyorlar. Yapılan bir çalışmada 2050 yılında Türkiye’nin nüfusu 100 milyona geliyor. Almanya’nın nüfusu ise şu anda 82 milyon, 70 milyona düşüyor. Şu an 2017 senesindeyiz. Eğer biz bu anayasa teklifini kabul edersek ve hükümetler 5 yıl süreyle göreve gelirse tecrübelerimizin söylüyor ki istikrarlı hükümetler döneminde Türkiye yüzde 5 büyümüş. Her yıl ortalama yüzde 5 Türkiye büyürse, 2050 yılında Türkiye Almanya’yı da geçiyor, Avrupa’nın en büyük ve güçlü ülkesi haline geliyor” diye konuştu.

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“Mühür milletin elinde olduğu sürece Türkiye’ye diktatörlük getirilemez”
Referandumla birlikte diktatörlüğün geleceğine dair eleştirilere yanıt veren Bakan Işık, “Referandumla birlikte diktatörlük gelirmiş. Mühür milletin elinde oldukça hiç kimse diktatörlüğü Türkiye’ye getiremez. Türkiye darbe dönemlerini yaşadı. Kenan Evren 1980’de darbe yaptı, 1983 seçimlerinde geldi, Milliyetçi Demokrasi Partisi için oy istedi. Millet ne yaptı, sen işine bak dedi ve Turgut Özal’ı yüzde 45 oyla seçti. Daha sonraki süreçlerde kim yanlış yaptıysa, millet sandıkta cezalandırmasını bildi. Bu sistemde hiç kimse tek adamlığa soyunamaz. Hiç kimse diktatörlüğe gidemez. Niye en geç 5 yılda bir seçim yapılacak. Bugüne kadar millet gösterdi ki Türkiye’de hiçbir zaman diktatörler prim yapmaz. Diktatörler yönetimi ele alamazlar. Kaç darbe yaşadık, darbeden sonraki ilk seçimde darbeciler mahkum oldu. Darbecileri sandıkta mahkum eden hükümet, diktatörlük heveslilerine prim vermez. Bazıları lider güçlüyse hemen diktatör yaftasını yapıştırır. Ama biz diktatörle lider arasındaki ayrımı çok iyi yapan bir milletiz” diye konuştu.

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