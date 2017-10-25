Körfez'de 6 milyon liralık arsa

1188 ada 30 parselde bulunan 4686,83 metrekare yüzölçümündeki arsa için 6 milyon 92 bin 879 TL muhammen bedel belirlendi. 1 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak satışta, geçici teminat da 182.786 TL olarak belirlendi.