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Körfez'de 6 milyon liralık arsa

Körfez'de 6 milyon liralık arsa

Körfez Belediyesi, Yarımca Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bulunan 1/5000 ticaret alanı özelliği taşıyan bir arsayı satışa çıkarttı.

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1188 ada 30 parselde bulunan 4686,83 metrekare yüzölçümündeki arsa için 6 milyon 92 bin 879 TL muhammen bedel belirlendi. 1 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da yapılacak satışta, geçici teminat da 182.786 TL olarak belirlendi.

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