Körfez'de 622 öğrenci daha bisikletine kavuştu

Körfez Belediyesi tarafından 5. sınıf öğrencilerine verilecek 3 bin 400 bisikletten 622’si daha teslim edildi. Öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Körfez Belediyesi, bu yıl ilçedeki tüm okullarda eğitim gören 5. Sınıf öğrencilerine hediye edeceği 3 bin 400 bisikletin dağıtımına geçtiğimiz hafta başlamış, Petkim Ortaokulu’nda düzenlenen tören ile 3 okulda eğitim gören 719 öğrenciye bisikletleri teslim edilmişti. İlçedeki ikinci tören Körfez İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirildi. Körfez İmam Hatip

3 BİN 400 BİSİKLET DAĞITILACAK

Törene; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Başkan Yardımcısı İsa Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, Belediye Meclis Üyeleri, birim müdürleri, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende ilk kürsüye gelen İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan oldu. İbrahim Okutan, “Bu yıl 3 bin 400 bisiklet dağıtılacak. Eğitim dostu bir belediye başkanımız var. Okullarımızın ne zaman bir ihtiyacı olsa bizi hiçbir zaman geri çevirmedi. Bu eğitim dostu belediye başkanımız bugün burada 622 bisikleti daha öğrencilerimize hediye edecek” dedi.

TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ SİZLERSİNİZ

İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan’ın ardından Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran kürsüye geldi. Öğrencilere; “Kendinizi iyi geliştireceksiniz. Çünkü Türkiye’nin geleceği sizlersiniz” diyerek seslenen Başkan İsmail Baran, “Ülkemiz üzerinde oyunlar oynanıyor. Çünkü öyle güzel bir coğrafyada yaşıyoruz ki; Bunun da bedeli maalesef ağır oluyor. Ama siz bu ülkenin gelecekte oynanacak oyunları bozacak yöneticileri, kaymakamları, valileri olacaksınız. Gelecek sizlerin elinde olacak” ifadelerini kullandı.

EĞİTİMİNİZ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ

Körfez Belediyesi olarak eğitime büyük önem verdiklerinin altını çizen Başkan İsmail Baran, “Bizim için eğitim denilince akan sular durur. Gençlerimizin ve okullarımızın ihtiyaçları ne ise onları karşılıyoruz. Sizlere bisiklet dağıtırken, üniversite eğitimi gören 2 bin 877 öğrenciye de eğitime katkı payı dağıtıyoruz. Bunu yapan Türkiye’deki tek belediyeyiz. Şimdi ilçemize bir de üniversite kazandırıyoruz. Pazar günü temelini atacağız. Yetecek mi; Tabiî ki de yetmez.

BAŞKAN’A TEŞEKKÜR ETTİLER

Hereke’ye bir fakülte getirme çalışmamız daha var. Bunun müjdesini de Bakanımız Fikri Işık ile birlikte kısa süre içerisinde vereceğiz. Bu güzellikleri aziz milletin sonuna kadar hak ediyor. Biz de bunun için gelece gündüz çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan İsmail Baran’ın konuşmasının ardından öğrencilere bisikletleri takdim edildi. Bisikletlerini alan öğrenciler, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’a teşekkür etti.