Körfez’de açılış

İzmit’te uzun yıllardır faaliyet gösteren Eminönü Ucuzluk Pazarı, ikinci şubesi Körfez ilçede açtı.

Yasin ve Oktay Yıldız’ın sahibi olduğu Körfez Tuğrul Caddesi üzerinde hizmet verecek Eminönü Ucuzluk Pazarı’nın açılışına Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, MHP Körfez İlçe Başkanı Zeki Gürsu, çevre esnafları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Körfez Belediye Başkan Yardımcısı İsa Taş, yeni işletmenin Körfez’e hayırlı olması temennisinde bulundu. Yapılan dua sonrasında açılış kurdelesi kesilerek işletme hizmete açıldı. 7 personelin hizmet vereceği işletmede, ev ve mutfak dekorasyonundan kozmetik ürünlere kadar birçok markaya ait ürünler uygun fiyata yer alıyor.