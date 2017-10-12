Körfez’de aile kavgası! Önce bağırdı, sonra da...
Körfez Tütünçiftlik Güney Mahallesi Fetih Caddesi’nde yaşanan olayda, M.H. adlı şahsın evine gelen bir kadın, önce bağırıp kavga etti, ardından da şahsa ait arabanın camlarını kırdı.
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Alınan bilgi ve iddialara göre olay genç bir kadının M.H.'nin oturduğu evin önüne gelerek bağırmaya başlamasıyla yaşandı.
Bir süre caddede bağırarak, hakaretler eden genç kadın, evde oturan M.H.'nin dışarı çıkmasıyla kavga etmeye başladı. Bu sırada, her iki ailenin de yakınları olay yerine geldiler ve bir anda kavga başladı.
Taraflar birbirlerine saldırmaya başlayınca, olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis memurlarına da mukavemet eden genç kadın, M.H.'ye ait otomobilin de ön camını kırdı. Polis genç kadını, kavgaya karışan aile yakınlarını ve M.H.'yi alarak karakola götürdü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Binali ASLAN
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