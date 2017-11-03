Körfez’de araç bakımı için yeni ekipmanlar

Körfez Belediyesi, kentin daha güzel ve estetik görünmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler; cami, okul, plaj, kaldırım, park gibi hasar gören binalarda yenilemeler yapıyor. Vatandaşın zor zamanlarında imdadına koşarak onları yalnız bırakmıyor. Belediye ekipleri, bu işleri yaparken, kendi olanaklarını kullanarak tasarruf sağlıyor. Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü de Teknik Hizmetler alanındaki atölyelerini yeniledi, araç bakımları için de yeni ekipmanlar aldı.

EKİPMANLARI İNCELEDİ

Körfez Belediyesi Başkan Yardımcısı Faruk Denli de Ulaşım Hizmetleri Müdürü Mehmet Gençoğlu ile birlikte hem yenilenen atölyeleri gezdi hem de alınan yeni ekipmanları inceledi. Lastik bakım atölyesindeki yeni ekipmanlar çalışanlar tarafından denenirken, Başkan Yardımcısı Faruk Denli, Körfez Belediyesi olarak bakım atölyesinde ekipmanları gelişen teknoloji doğrultusunda yenilediklerini ve ciddi tasarruf sağlandığını belirtti.