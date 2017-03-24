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Körfez'de Aşık Murat Çobanoğlu Hatıra Ormanı oluşturuldu

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Körfez'de Aşık Murat Çobanoğlu Hatıra Ormanı oluşturuldu
Körfez'de, Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı'nın girişimiyle Aşık Murat Çobanoğlu Hatıra Ormanı oluşturuldu. Ormana 2 bin 500 fidan dikildi.

Körfez İlimtepe Mahallesi'nde 90 dönümlük alanda Murat Çobanoğlu Hatıra Ormanı oluşturuldu.

Fidan dikimine Körfez Kaymakamı Hasan Hüseyin Can, Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı, Körfez Azerbaycan Kültür ve Spor Kulübü Derneği, Dünya Karapapak Türkleri Birliği, Kars Akçakale Köy Derneği, Kars-Ardahan-Iğdır İş Adamları Derneği, Kars Dikme Köyü Derneği yöneticilerinin yanı sıra Murat Çobanoğlu'nun oğlu Ozan Çobanoğlu da katıldı.

Kars-Ardahan-Iğdır Vakfı Başkanı Mehmet Irak, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla 2 bin 500 fidanın temin edildiğini belirterek, "Bu mutluluğu yaşamak bize nasip oldu. Katkılarından dolayı Kocaeli Büyükşehir ve Körfez Belediyelerine teşekkür ederiz. Bu alanda, merhum Aşık Murat Çobanoğlu ve eden tüm aşıkların adı yaşayacak" dedi.  

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